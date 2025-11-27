Российские сурдлимпийцы вернулись с Игр в Токио

Россияне завоевали 29 золотых, 8 серебряных и 3 бронзовые медали

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Российские спортсмены вернулись на родину с Сурдлимпийских игр в Токио. Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.

Россияне завоевали 29 золотых, 8 серебряных и 3 бронзовые медали. Российские спортсмены заняли бы второе место в медальном зачете, однако их результаты официально не учитывались в таблице. Основная группа отечественных спортсменов прибыла из Токио в пятницу. Игры проходили с 14 по 26 ноября.

В Сурдлимпиаде приняли участие 36 россиян, выступавших в нейтральном статусе. Они соревновались в 13 видах спорта, включая легкую атлетику, плавание, теннис, велоспорт, борьбу. В последний раз российская команда выступала на Сурдлимпийских играх в 2017 году в Турции, где завоевала 85 золотых медалей и заняла первое место в неофициальном общекомандном зачете.

Самыми титулованными российскими спортсменами на прошедших Играх стали выигравшие по три золотые медали бадминтонист Шохзод Гуломзода, теннисист Дмитрий Долженков и велосипедист Дмитрий Розанов.