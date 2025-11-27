"Авангард" победил "Металлург" в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:1

Редакция сайта ТАСС

Вратарь "Авангарда" Никита Серебряков © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

ТАСС, 27 ноября. Омский "Авангард" со счетом 3:1 обыграл магнитогорский "Металлург" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Магнитогорске.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Артем Блажиевский (4-я минута), Василий Пономарев (11) и Эндрю Портуральски (51). У проигравших отличился Сергей Толчинский (36).

"Авангард" набрал 41 очко после 30 матчей и вышел на 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. "Металлург" с 48 очками в 31 игре лидирует в Восточной конференции и общей таблице КХЛ.

В следующем матче "Авангард" 4 декабря примет "Сочи". "Металлург" 29 ноября дома сыграет с астанинским "Барысом".