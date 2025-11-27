"Динамо" вышло в полуфинал "пути РПЛ" Кубка России по футболу

Бело-голубые проиграли в ответном матче "Зениту", но вышли в следующий раунд по сумме двух игр

Редакция сайта ТАСС

Максим Глушенков (“Зенит”) и Роберто Фернандес (“Динамо”) © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Футболисты московского "Динамо" проиграли петербургскому "Зениту" со счетом 0:1 в ответном четвертьфинальном матче "пути Мир - Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России, но вышли в полуфинал "пути РПЛ" по сумме двух игр. Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в Москве.

У "Зенита" отличился Андрей Мостовой (29-я минута, с пенальти). Первый матч завершился победой "Динамо" со счетом 3:1.

В полуфинале "пути РПЛ" динамовцы встретятся с московским "Спартаком". Также в полуфинале между собой сыграют "Краснодар" и ЦСКА. "Зенит" во втором раунде четвертьфинала "пути регионов" встретится с калининградской "Балтикой".

На каждой стадии плей-офф "пути Мир - Российской премьер-лиги" Кубка России, за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф "пути регионов". Команды из плей-офф "пути регионов" будут покидать турнир после первого поражения.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который вместе со столичным "Локомотивом" делит первое место по числу побед в турнире (девять).