Альшин гордится попаданием в номинанты на приз ТАСС "За верность"

Футболист претендует на получение награды в категории "Первая лига"

Редакция сайта ТАСС

Футболист "Факела" Ильнур Альшин © Эрик Романенко/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Полузащитник воронежского "Факела" Ильнур Альшин испытывает гордость от попадания в число номинантов на приз "За верность" имени бывшего футболиста московского "Спартака" и сборной СССР Федора Черенкова. Об этом он рассказал ТАСС.

"Чувствую гордость. Спасибо клубу, который представил меня на номинирование, - сказал Альшин. - Мне очень приятно это внимание, я действительно многое пережил в Воронеже - самом футбольном городе России. Надеюсь, что самые главные достижения с клубом - впереди".

Альшин претендует на победу в категории "Первая лига", в списке также находятся Руслан Аюкин ("Камаз"), Денис и Дмитрий Рахмановы (оба - "Волга"), Дмитрий Самойлов ("Шинник"), Андрей Голубев, Марат Ситдиков (оба - "Нефтехимик"), Артем Мамин ("Урал"). В категории "Вторая лига" на приз претендуют Даниил Зуев, Андрей Придюк, Евгений Тюкалов (все - "Амкар"), Владимир Бартасевич ("Чертаново"), Дмитрий Лесников, Алексей Павлишин (оба - "Волгарь"), Иван Житников ("Динамо", Барнаул), Андрей Пыркин ("Череповец"), Аскер Делок ("Дружба"), Александр Бем ("Тюмень").

Победители будут выбраны решением жюри, в которое входят президент Российской премьер-лиги Александр Алаев, министр спорта РФ Михаил Дегтярев, президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, народный артист Денис Мацуев, председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин и основатель и председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев. Имена обладателей первых призов "За верность" станут известны в ходе церемонии вручения премии, которая пройдет 4 декабря.

Приз был учрежден ТАСС при поддержке Министерства спорта РФ и ГК "Дело" в августе 2024 года. Приз будет вручаться в каждой из трех футбольных лиг (премьер-лига, первая и вторая) за выдающиеся достижения в спорте и исключительную верность футболу и своему клубу. Премия названа именем Федора Черенкова, поскольку восхищение его игрой объединяло всех болельщики независимо от клубных пристрастий. По словам Дегтярева, приз поможет молодежи выбрать правильные моральные ориентиры среди футболистов.