Гусев объяснил слова о невозможности исправить игру "Динамо" в обороне

И. о. главного тренера "Динамо" Ролан Гусев © Валерий Шарифулин/ ТАСС

ТАСС, 28 ноября. Исполняющий обязанности главного тренера московского футбольного клуба "Динамо" Ролан Гусев допускает, что мог некорректно выразиться при словах о невозможности кардинально поменять игру в обороне. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

27 ноября "Динамо" уступило дома "Зениту" со счетом 0:1 в ответном четвертьфинальном матче "пути Мир - Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России. В первой встрече столичная команда одержала победу (3:1) и вышла в полуфинал.

"Может быть, я не так выразился. Не имел в виду ситуацию в кубке, там она была хорошая, и слава богу, что у нас была фора в два мяча, - сказал Гусев. - Я имел в виду исправление игровых моментов. Если команда на десятом месте, надо продолжать в том же духе? Если команда на десятом месте, убирают тренера и ставят другого - наверное, руководство дает посыл, что надо ситуацию исправлять".

"Динамо" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков в 16 матчах.