Макаров назвал титул "Тренер года" победой всей Федерации дзюдо России

Главный тренер сборной России по дзюдо выиграл премию Минспорта в номинации "Гордость России" как наставник года

© Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по дзюдо Виталий Макаров назвал победу в ежегодной Национальной спортивной премии Министерства спорта в номинации "Гордость России" как наставник года победой всей Федерации дзюдо России. Об этом он рассказал ТАСС.

"Двойной праздник для всех нас, - сказал он. - Первый, конечно, это то, что нас официально допустили к участию в международных турнирах под флагом и с гимном нашей Родины. А победа в премии - приятный подарок, который был завоеван совместными усилиями нашей семьи дзюдо. Это общая заслуга - в первую очередь спортсменов, а также всего тренерского штаба. Так что это наша общая награда, и в моем лице победителем в номинации стала вся Федерация дзюдо России".

27 ноября Международная федерация дзюдо первой из международных федераций по олимпийским видам спорта вернула россиянам национальную атрибутику.