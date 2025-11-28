Чикунову и Крамаренко наградили премией "Серебряная лань"

Церемония вручения прошла в пятницу в Москве

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Гимнастка Лала Крамаренко и пловчиха Евгения Чикунова получили статуэтки "Серебряная лань". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Церемония вручения премии прошла в пятницу в Москве.

"Огромная честь. Хочу сказать огромное спасибо моим родителям - они на протяжении всей моей карьеры со мной. Также хочу сказать огромное спасибо тренерам. И Ирине Александровне Винер. И, конечно же, вам, журналистам", - сказала Крамаренко.

Чикунова, в свою очередь, отметила, что эта победа является общей для родителей, тренера и ее самой.

Ежегодная премия "Серебряная лань" учреждена Федерацией спортивных журналистов России более двадцати лет назад. Призы от имени спортивной прессы страны вручают десятке сильнейших российских спортсменов и лучшему тренеру по итогам минувшего года. Победителей выбирают представители СМИ посредством голосования.