Блиев завоевал первое золото после возвращения флага российским дзюдоистам

Спортсмен стал первым в весовой категории до 60 кг на турнире Большого шлема в Абу-Даби

Аюб Блиев © Yohei Osada/ AFLO via Reuters Connect

АБУ-ДАБИ, 28 ноября. /ТАСС/. Россиянин Аюб Блиев завоевал золотую медаль турнира Большого шлема в весовой категории до 60 кг. Соревнования проходят в Абу-Даби.

В поединке за золото Блиев победил Ариунболда Энхтайвана из Монголии.

Блиев принес первую медаль России на текущих соревнованиях. Эта награда стала первой для россиян после решения исполкома Международной федерации дзюдо (IJF) вернуть российским дзюдоистам право соревноваться с флагом и гимном страны.

Блиеву 28 лет, он является бронзовым призером чемпионата мира и серебряным призером чемпионата Европы 2025 года.

Турнир в Абу-Даби завершится 30 ноября.