Чопанов завоевал серебро турнира Большого шлема по дзюдо в Абу-Даби

АБУ-ДАБИ, 28 ноября. /ТАСС/. Россиянин Мурад Чопанов завоевал серебряную медаль турнира Большого шлема по дзюдо в Абу-Даби.

В финале весовой категории до 66 кг Чопанов уступил французу Валиду Хяру.

Чопанов завоевал вторую медаль среди россиян на текущем турнире, ранее Аюб Блиев выиграл золото в весовой категории до 60 кг. Соревнования в Абу-Даби являются первыми после решения исполкома Международной федерации дзюдо (IJF) вернуть российским спортсменам право соревноваться с флагом и гимном страны.

Чопанову 27 лет, он является серебряным призером чемпионата Европы 2025 года.

Турнир в Абу-Даби завершится 30 ноября.