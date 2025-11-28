Чопанов завоевал серебро турнира Большого шлема по дзюдо в Абу-Даби
АБУ-ДАБИ, 28 ноября. /ТАСС/. Россиянин Мурад Чопанов завоевал серебряную медаль турнира Большого шлема по дзюдо в Абу-Даби.
В финале весовой категории до 66 кг Чопанов уступил французу Валиду Хяру.
Чопанов завоевал вторую медаль среди россиян на текущем турнире, ранее Аюб Блиев выиграл золото в весовой категории до 60 кг. Соревнования в Абу-Даби являются первыми после решения исполкома Международной федерации дзюдо (IJF) вернуть российским спортсменам право соревноваться с флагом и гимном страны.
Чопанову 27 лет, он является серебряным призером чемпионата Европы 2025 года.
Турнир в Абу-Даби завершится 30 ноября.