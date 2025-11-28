Студенческая регбийная лига проведет около 40 мероприятий в 2026 году

Ключевыми мероприятиями станут всероссийская универсиада и всероссийские комплексные соревнования по регби-7

Президент ассоциации "Студенческая регбийная лига" Эмиль Асланов © Данил Киселев/ ТАСС

ПЯТИГОРСК, 28 ноября. /ТАСС/. Студенческая регбийная лига проведет порядка 40 мероприятий по всей стране в 2026 году. Среди запланированных событий - всероссийская универсиада и всероссийские комплексные соревнования по регби-7. Об этом на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил президент ассоциации "Студенческая регбийная лига" Эмиль Асланов.

"На следующий год у нас календарь уже составлен, и в нем порядка 40 мероприятий. Это я еще не считаю, то, что пройдет на уровне субъектов, например, "Лига факультетов", которую мы запустили сейчас, и 45 регионов в нее играют, мы им инвентарь уже направили", - сообщил Асланов.

По его словам, ключевыми мероприятиями станут всероссийская универсиада и всероссийские комплексные соревнования по регби-7. "Планируем универсиаду, пока регион ее проведения не определен, там будут представлены лучшие российские студенческие мужские и женские команды по олимпийской дисциплине по регби-7. Проведем еще обязательно классическую "пятнашку" (регби-15 - прим. ТАСС), также будут российские комплексные соревнования по регби-7. Планируем также сделать одно хорошее выставочное мероприятие, где попробуем организовать матч двух именитых российских университетских брендов, надеюсь, что в начале 2026 года уже сможем это проанонсировать", - добавил спикер.