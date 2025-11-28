Роман Ротенберг надеется, что новые звезды появятся на открытых катках

Игроки школы "Красная машина - Юниор" под руководством Ротенберга приняли участие в мастер-классе на катке ВДНХ

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Первый вице-президент Федерации хоккея России, главный тренер команды "Россия 25" Роман Ротенберг выразил надежду, что новые звезды будут появляться на открытых катках, таких, как на ВДНХ. Такое мнение он высказал журналистам.

Игроки школы "Красная машина - Юниор" под руководством Ротенберга приняли участие в мастер-классе на катке ВДНХ, который торжественно открылся в пятницу.

"В Канаде в плане развития дворового хоккея много переняли у нас. Это наш национальный вид спорта, мы помним победы сборной СССР, нам нужны свои герои, которые будут рождаться на этих катках", - сказал Ротенберг.

"Мы будем вместе заниматься на льду, покажем наши упражнения, а потом будем учить всех желающих, помогать, учить кататься на коньках. Мы будем открывать другие катки, будем стремиться, чтобы кататься с детьми вместе, показывать своим примером, как нужно учиться кататься", - добавил он.