"Северсталь" обыграла "Локомотив" и возглавила Западную конференцию КХЛ

Череповчане обошли ярославцев на одно очко

Редакция сайта ТАСС

Игроки "Северстали" © Петр Ковалев/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Череповецкая "Северсталь" дома со счетом 2:0 обыграла ярославский "Локомотив" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Михаил Ильин (5-я минута), Илья Рейнгардт (25).

"Северсталь" благодаря победе обошла "Локомотив" и возглавила турнирную таблицу Западной конференции. Команда из Череповца в 32 матчах набрала 44 очка. "Локомотив", располагающийся на второй строчке, имеет 43 очка после 33 встреч.

В следующем матче "Северсталь" дома сыграет с челябинским "Трактором" 1 декабря, "Локомотив" 2 декабря примет петербургский СКА.