Кучеров продлил серию матчей с результативными действиями до восьми

Нападающий "Тампы" отдал две голевые передачи в матче с "Детройтом"

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров © Mike Carlson/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 28 ноября. /ТАСС/. "Тампа" в гостях со счетом 6:3 обыграла "Детройт" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Даррен Рэддиш (18-я минута), Гейдж Гонсалвес (21), Янни Гурд (24, 37), Джейк Гюнцель (53), Брендан Хэгел (58). У "Детройта" отличились Джей Ти Комфер (12), Майкл Расмуссен (24), Дилан Ларкин (39).

Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров отметился двумя голевыми передачами, набрав очки в восьмом матче подряд. В текущем сезоне россиянин в 22 матчах набрал 29 очков (11 шайб + 18 голевых передач). Голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 33 из 36 бросков и одержал 11-ю победу в текущем сезоне.

"Тампа" и "Детройт" выступают в Атлантическом дивизионе. "Тампа" является лидером турнирной таблицы с 32 очками после 24 игр. "Детройт" в 25 играх набрал 27 очков и занимает пятое место. В следующем матче "Тампа" на выезде сыграет с "Нью-Йорк Рейнджерс" 29 ноября, "Детройт" в ночь на 30 ноября по московскому времени проведет гостевой матч с "Бостоном".