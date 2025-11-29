Большунов толкнул лыжника Бакурова после финиша гонки на этапе Кубка России

Во время гонки Большунов упал в результате столкновения с Бакуровым

МУРМАНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов толкнул Александра Бакурова после завершения полуфинального забега в спринте свободным стилем на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам. Соревнования проходят в Кировске (Мурманская область).

Большунов во время гонки упал после борьбы с Бакуровым и занял последнее место, не сумев пробиться в финал. После финиша он подъехал к сопернику со спины и толкнул его плечом. Бакуров, который облокотился на рекламный баннер, упал. Спортсмен прихрамывал, когда покидал стадион.

Большунову 28 лет, также спортсмен является четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Игр. Лыжник становился чемпионом мира, шесть раз - серебряным призером мировых первенств, один раз - бронзовым, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку "Тур де Ски".