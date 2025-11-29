Хоккеист "Спартака" Кин не сыграет с "Ладой" из-за болезни

Встреча пройдет 29 ноября в Москве

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Лучший бомбардир московского "Спартака" в текущем сезоне Фонбет - Континентальной хоккейной лиги защитник Джозеф Кин пропустит матч с тольяттинской "Ладой" из-за болезни. Об этом ТАСС сообщил источник.

Матч "Спартак" - "Лада" пройдет на арене "Мегаспорт" в Москве. Начало встречи запланировано на 17:00 мск.

Кину 26 лет. В текущем сезоне он провел в составе красно-белых 29 матчей, в которых набрал 25 очков по системе "гол + пас" (4 + 21).