Футболист "Спартака" Солари чувствует злость от проигрыша "Балтике"

Красно-белые уступили со счетом 0:1

Нападающий "Спартака" Пабло Солари © Валерия Калугина/ ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 29 ноября. /ТАСС/. Аргентинский нападающий московского "Спартака" Пабло Солари чувствует злость от поражения команды в матче 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги с калининградской "Балтикой". Об этом он рассказал журналистам.

В субботу "Спартак" в гостях уступил "Балтике" со счетом 0:1. С 30-й минуты красно-белые играли в большинстве.

"Во-первых, очень грустно, чувствую еще злость на ситуацию и самих себя. Должны были брать три очка. Мы сделали многое для этого, но не получилось", - сказал Солари.

"Я считаю, что результат не по игре - играли хорошо, много создали моментов. У соперника как будто был один удар по воротам, забили. Нужно учиться на этом, чтобы становиться лучше. Мы понимали, что будет много борьбы", - добавил футболист.