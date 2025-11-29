Футболист "Спартака" Дмитриев назвал причину поражения от "Балтики"

Красно-белые уступили в гостях со счетом 0:1

Полузащитник "Спартака" Игорь Дмитриев © Александр Щербак/ ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 29 ноября. /ТАСС/. Отсутствие реализации голевых моментов стало причиной поражения московского "Спартака" от калининградской "Балтики". Такое мнение журналистам высказал полузащитник "Спартака" Игорь Дмитриев.

В субботу "Спартак" проиграл "Балтике" со счетом 0:1 в матче 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги. В первом круге красно-белые также уступили балтийцам дома (0:3).

"Понятно, что никто не доволен, второй матч этой команде проигрываем, к сожалению. С чем связано? Нереализация своих моментов. Все расстроены, потому что не получилось забить. И пропустили такой глупый мяч с аута. Я не видел гола, потому что выпрыгивал, меня толкнули в спину. Остался последний матч, который должны выиграть", - сказал Дмитриев.

"Мы разбирали "Балтику", видели в игре, что в основном играли от простого, длинными передачами, борьба и подборы, из-за этого гол и пришел. Наверное, самый неприятный соперник, да. Единственная команда, которая уклон делает на это", - добавил футболист.