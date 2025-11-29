Футболист "Спартака" Дмитриев рассказал об изменениях после прихода Романова

Вадим Романов исполняет обязанности главного тренера команды после ухода Деяна Станковича

Редакция сайта ТАСС

Полузащитник "Спартака" Игорь Дмитриев © Эрик Романенко/ ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 29 ноября. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" почувствовали небольшие изменения после смены тренера, это проявляется в тренировках и атмосфере внутри коллектива. Об этом журналистам рассказал полузащитник красно-белых Игорь Дмитриев.

В ноябре пост главного тренера "Спартака" покинул Деян Станкович, исполняющим обязанности был назначен Вадим Романов.

"Не так много времени прошло. Понятно, что несильно что-то изменилось за такой короткий промежуток времени. Какие-то изменения есть - в тренировках и в подходах. Возможно, атмосфера стала более командной", - сказал Дмитриев.