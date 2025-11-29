"Спартак" проиграл "Балтике", гол Дзюбы и лидер ЦСКА. Итоги дня РПЛ

17-й тур чемпионата России продолжится в воскресенье четырьмя матчами

Редакция сайта ТАСС

© Виталий Невар/ ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 30 ноября. /ТАСС/. Программа 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) стартовала в субботу тремя матчами. В этот день московский "Спартак" уступил калининградской "Балтике", "Пари Нижний Новгород" обыграл тольяттинский "Акрон", ЦСКА оказался сильнее "Оренбурга".

В заключительной игре дня "Спартак" уступил "Балтике" со счетом 0:1. Матч на "Ростех-Арене" посетили 19 629 зрителей. Первый тайм подарил болельщикам большое количество эмоций из-за двух удалений. На 30-й минуте матча прямую красную карточку за грубое нарушение правил получил полузащитник хозяев Ираклий Манелов. В том эпизоде игрок "Спартака" Руслан Литвинов избежал серьезного повреждения и смог доиграть матч.

Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Вадим Романов считает, что удаление не сказалось на игре, а также назвал поражение обидным. "Обидное поражение, полностью контролировали игру, понимали, как "Балтика" будет атаковать и обороняться, - сказал Романов журналистам. - Доминировали на протяжении всего матча, не хватило забитого мяча. Знали, что "Балтика" опасна на стандартах, но в одном моменте не доиграли, как нужно".

На 33-й минуте с поля был удален главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев. В протоколе матча на сайте РПЛ отмечается, что он получил красную карточку за оскорбительный жест в сторону резервного судьи. Согласно дисциплинарному регламенту Российского футбольного союза, за оскорбительные жесты в отношении официальных лиц матча следует дисквалификация от двух до четырех матчей. При рецидиве может последовать наказание в виде дисквалификации на три месяца.

Единственный гол в матче был забит на 60-й минуте. Защитник "Балтики" Мингиян Бевеев вбросил мяч из-за боковой в штрафную площадь соперника, Иван Беликов выиграл борьбу в воздухе, а Николай Титков после скидки отправил мяч в ворота. В конце матча футболисты "Спартака" пытались отыграться, оказывая давление на ворота хозяев, но "Балтика" сумела отстоять преимущество.

"Балтика" во второй раз в сезоне обыграла "Спартак", в Москве калининградцы были сильнее со счетом 3:0. "Балтика" с 32 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. "Спартак" с 28 очками располагается на 6-й позиции. В следующем туре "Балтика" 7 декабря дома сыграет с самарскими "Крыльями Советов", красно-белые днем ранее на своем поле встретятся с московским "Динамо".

Гол Дзюбы и победа ЦСКА

В первом матче дня "Пари НН" на выезде обыграл "Акрон" со счетом 2:1. Во время игры был сильный туман, поэтому было принято решение играть красными мячами. У победителей голы забили Даниил Лесовой и Хуан Боселли. У тольяттинцев отличился Артем Дзюба. Для него этот гол стал 5-м в текущем сезоне. Дзюба является лучшим бомбардиром среди всех российских футболистов, для него этот мяч стал 245-м в карьере, а также 174-м в чемпионатах России.

"Пари НН" впервые с 13 сентября одержал победу в официальном матче, за этот период команда потерпела 9 поражений и 2 раза сыграла вничью. Нижегородская команда благодаря победе покинула последнее место в таблице, с 11 очками нижегородцы идут 15-ми. "Акрон" с 21 очком располагается на 8-й позиции. В следующем туре "Пари НН" 7 декабря на выезде сыграет с махачкалинским "Динамо", тольяттинцы днем ранее в гостях встретятся с петербургским "Зенитом".

Также в субботу ЦСКА дома обыграл "Оренбург" со счетом 2:0. У оренбуржцев получился очень активный первый тайм, а хозяева почти ничего не создавали у чужих ворот. Тем не менее во втором тайме армейцы довели матч до победы. На 56-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник "Оренбурга" Данила Хотулев, а на 84-й минуте гол забил нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев.

Армейцы провели последний домашний матч в 2025 году. В РПЛ ЦСКА на своем поле ни разу не проиграл, всего в 15 матчах этого года команда одержала 13 побед и 2 раза сыграла вничью.

ЦСКА благодаря победе набрал 36 очков и поднялся на 1-е место в таблице РПЛ. "Оренбург" с 12 очками идет 14-м. В следующем туре армейцы 7 декабря на выезде встретятся с "Краснодаром", в этой игре не примет участия защитник Матвей Лукин, получивший четвертую желтую карточку в сезоне. Оренбуржцы 5 декабря в гостях сыграют с грозненским "Ахматом".

Программа 17-го тура РПЛ продолжится в воскресенье, в этот день состоятся игры "Краснодар" - "Крылья Советов", "Ростов" - "Локомотив", "Ахмат" - "Динамо" (Москва), "Зенит" - "Рубин". 1 декабря пройдет матч "Сочи" - "Динамо" (Махачкала).