"Краснодар" может вернуться на первое место в таблице РПЛ

Краснодарская команда на два очка отстает от московского ЦСКА

ТАСС, 30 ноября. Программа 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжится в воскресенье четырьмя матчами. В этот день состоятся игры "Краснодар" - "Крылья Советов", "Ростов" - "Локомотив", "Ахмат" - "Динамо" (Москва) и "Зенит" - "Рубин".

В первом матче дня "Краснодар" дома сыграет с самарскими "Крыльями Советов", начало встречи запланировано на 14:00 мск. Краснодарская команда после 16 туров занимала 1-е место в РПЛ с 34 очками. Но в субботу московский ЦСКА обыграл "Оренбург" (2:0) и, набрав 36 очков, возглавил турнирную таблицу чемпионата. В случае победы "Краснодар" вернется на лидирующую позицию. Самарская команда с 17 очками занимает 11-ю строчку.

В первом круге "Краснодар" на выезде обыграл "Крылья Советов" со счетом 6:0. Также команды провели два матча на групповом этапе "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России, обменявшись гостевыми победами. В последний раз "Крылья Советов" на выезде обыгрывали "Краснодар" в матче чемпионата страны 30 октября 2021 года, тогда встреча завершилась со счетом 1:0. "Краснодар" не проигрывает в РПЛ с 21 сентября 2025 года, тогда "быки" уступили петербургскому "Зениту" (0:2).

"Зенит", который в воскресенье примет казанский "Рубин" (встреча начнется в 19:00 мск), вплотную приблизился к лидерам, команда с 33 очками идет 3-й в таблице РПЛ. "Рубин", имеющий в активе 23 очка, занимает 7-е место. Игра команд в первом круге завершилась вничью со счетом 2:2. В Кубке России дважды сильнее оказался "Зенит". Воскресную встречу пропустит один из лучших бомбардиров текущего чемпионата Мирлинд Даку - форвард "Рубина" в прошлом туре получил четвертую желтую карточку.

Матчи "Динамо" и "Локомотива"

Также в воскресенье московское "Динамо" в гостях встретится с грозненским "Ахматом", матч начнется в 16:30 мск. Бело-голубые с 20 очками занимают 9-е место в турнирной таблице РПЛ, грозненцы с 16 очками идут 12-ми. Матч первого круга завершился со счетом 2:2.

В параллельном матче столичный "Локомотив" на выезде сыграет с "Ростовом". Железнодорожники с 31 очком занимают 4-е место в турнирной таблице РПЛ, ростовчане с 18 очками идут 10-ми. Матч первого круга завершился вничью со счетом 3:3.

Программа 17-го тура РПЛ стартовала в субботу, в этот день тольяттинский "Акрон" дома проиграл "Пари Нижний Новгород" (1:2), ЦСКА на своем поле победил "Оренбург" (2:0), московский "Спартак" в гостях уступил калининградской "Балтике" (0:1). 1 декабря состоится матч "Сочи" - "Динамо" (Махачкала).