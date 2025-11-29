Хоккеист "Тампы" Кучеров отдал три голевые передачи в матче НХЛ с "Рейнджерс"

Нападающий набирает очки в девяти матчах подряд

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров © Bruce Bennett/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 30 ноября. /ТАСС/. "Тампа" в гостях со счетом 4:1 обыграла "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Брэндон Хэйгел (11-я, 29-я минуты), Ник Пол (43) и Джейк Гюнцель (60). У "Рейнджерс" отличился Джей Ти Миллер (38).

Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров отметился тремя результативными передачами и продлил серию игр с набранными очками до девяти. В текущем сезоне россиянин набрал 32 очка в 23 играх, забросив 11 шайб и отдав 21 голевую передачу. Кучеров довел число набранных очков в НХЛ до 1 026 (368 + 658), поднявшись на 92-е место в истории и обойдя двукратного обладателя Кубка Стэнли в составе "Нью-Джерси" чеха Патрика Элиаша (1 025; 408 + 617).

Голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 31 бросок из 34. Его одноклубники защитник Владислав Гавриков и нападающий Артемий Панарин не набрали очков в матче.

"Тампа" возглавляет турнирную таблицу Атлантического дивизиона с 34 очками после 25 матчей. "Рейнджерс" идут на 7-м месте в Столичном дивизионе с 28 очками после 27 встреч. В следующем матче "Тампа" в ночь на 3 декабря по московскому времени на выезде сыграет с "Нью-Йорк Айлендерс", "Рейнджерс" тогда же примут "Даллас".