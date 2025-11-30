Гол Демидова не спас "Монреаль" от поражения в матче НХЛ с "Колорадо"

Команда российского нападающего проиграла со счетом 2:7

Редакция сайта ТАСС

Иван Демидов © AP Photo/ Nick Wass

ВАШИНГТОН, 30 ноября. /ТАСС/. "Колорадо" со счетом 7:2 победил "Монреаль" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брок Нельсон (8-я и 24-я минуты), Габриэль Ландескуг (14, 47), Брент Бёрнс (21), Натан Маккиннон (40) и Девон Тэйвз (43). У проигравших отличились Иван Демидов (29) и Лэйн Хатсон (46).

На счету Демидова 19 очков (6 голов + 13 результативных передач) в 24 матчах регулярного чемпионата. Российский нападающий проводит первый полноценный сезон в НХЛ.

"Колорадо" возглавляет турнирную таблицу Центрального дивизиона, набрав 42 очка в 25 матчах. "Монреаль" занимает 3-е место в Атлантическом дивизионе с 29 очками после 24 игр. В следующем матче "Колорадо" в ночь на 3 декабря по московскому времени примет "Ванкувер", "Монреаль" в этот же день сыграет дома против "Оттавы".