Нападающий "Филадельфии" Мичков оформил дубль в матче НХЛ против "Нью-Джерси"

Форвард вышел на четвертое место в списке лучших снайперов "Филадельфии" среди игроков до 21 года

Матвей Мичков © Sarah Stier/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 30 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий "Филадельфии" Матвей Мичков отметился двумя заброшенными шайбами в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нью-Джерси" (5:3).

Мичков отличился на 21-й и 34-й минутах встречи. Также у "Филадельфии" голы забили Оуэн Типпетт (6, 60) и Тревор Зеграс (34). У проигравших шайбы забросили Шимон Немец (13), Тимо Майер (40) и Доусон Мерсер (47).

Для Мичкова это 33-й и 34-й голы в регулярных чемпионатах НХЛ. Российский нападающий вышел на четвертое место в списке лучших снайперов "Филадельфии" среди игроков до 21 года, обойдя канадского форварда Питеря Зезеля (32). Впереди по этому показателю только канадские нападающие Эрик Линдрос (76), Симон Ганье (47) и Майк Риччи (41). Мичкову 9 декабря исполнится 21 год.

"Нью-Джерси" возглавляет турнирную таблицу Столичного дивизиона с 33 очками в 25 встречах, "Филадельфия" располагается на 3-й позиции, набрав 31 очко после 24 игр. В следующем матче "Нью-Джерси" в ночь на 2 декабря по московскому времени примет "Коламбус", "Филадельфия" в этот же день сыграет дома против "Питтсбурга".