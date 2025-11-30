Гарифуллина рассказала о решающей партии на командном ЧМ по шахматам

В финале россиянки победили команду Азербайджана

© Сергей Фаюстов/ ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Шахматистка Лея Гарифуллина смогла выиграть решающую партию в финале чемпионата мира среди женских команд, поскольку хорошо знала соперницу - Аян Аллахвердиеву из Азербайджана. Об этом она рассказала ТАСС.

23 ноября российские шахматистки обыграли сборную Азербайджана в финале командного чемпионата мира.

"На самом деле, все партии были очень важными, я относилась к этому всему серьезно, но самая важная и главная партия, в которой я очень переживала, была в последнем туре - мы у Азербайджана выиграли первый матч, и второй надо было хотя бы завершить вничью. Против меня выставили девушку, которую я хорошо знаю, и она избрала достаточно острый вариант, но я там все хорошо знала, и все-таки моя партия оказалась решающей, и команда уже не переживала, ведь мы уже как минимум два очка набрали и заняли первое место. У нас произошло еще чудо: Катя Лагно спаслась в партии, и в итоге получилось все матчи выиграть вообще", - рассказала шахматистка.

Командный чемпионат мира проводится раз в два года. В 2021 году россиянки стали победительницами турнира, в 2023-м они пропускали соревнования из-за решения совета Международной шахматной федерации, который в 2022 году запретил сборным России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под эгидой организации. В 2025 году россиянки выступили на турнире в нейтральном статусе.