В махачкалинском "Динамо" ожидают прибытие Махачева на ближайший матч

Генеральный директор клуба Шамиль Газизов назвал бойца UFC достоянием России

Редакция сайта ТАСС

Ислам Махачев © AP Photo/ Yuki Iwamura

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Махачкалинский футбольный клуб "Динамо" всегда ждет чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Ислама Махачева на своих матчах. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

"Мы подарили ему футболку, глава республики подарил ему наши футболки с принтом, с двумя поясами, - сказал Газизов. - Хочу сказать, что это (победа Махачева - прим. ТАСС) огромнейшее достижение для России, достояние России. Это говорит о том, что Дагестан - крутой регион, Россия - лучшая страна".

"Посетит ли он последний домашний матч в этом году? Он знает, что мы его всегда ждем, всех ребят, его близких, Хабиба Нурмагомедова, всех. Мы договаривались о совместной тренировке, я не знаю, как у него будет по времени, но надеемся, потому что приход таких ребят - это всегда большой стимул для команды. Тем более они все любят их. Футболисты команды, конечно, мотивируются, такого уровня люди", - добавил Газизов.

16 ноября Махачев победил австралийца Джека Деллу Маддалену единогласным решением судей и стал чемпионом организации в полусреднем весе. Ранее он владел поясом в легкой весовой категории.

7 декабря "Динамо" в Каспийске примет "Пари НН" в матче Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).