Лыжник Бакуров может пропустить следующий этап Кубка России

Спортсмен получил травму после толчка со стороны олимпийского чемпиона Александра Большунова

Александр Бакуров © Егор Алеев/ ТАСС

КИРОВСК /Мурманская область/, 30 ноября. /ТАСС/. Александр Бакуров может пропустить следующий этап Кубка России по лыжным гонкам из-за последствий травмы, полученной из-за агрессивного поведения трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова. Об этом Бакуров сообщил в своем Telegram-канале.

Спортсмен сообщил, что пропустит заключительную гонку на стартовом этапе Кубка России в Кировске.

"В чем сила, брат? Сила в правде, у кого правда - тот и сильней. Из-за всего, возможно, не успею восстановиться к следующему этапу Кубка России. Обидно пропускать гонки из-за таких глупых происшествий. Будьте добры, здоровы и с уважением относитесь друг к другу", - написал Бакуров.

29 ноября Большунов во время спринтерской гонки на первом этапе Кубка России в Кировске упал после борьбы с Бакуровым и занял последнее место, не сумев пробиться в финал. После финиша он подъехал к сопернику со спины и толкнул его плечом. Бакуров, который облокотился на рекламный баннер, упал. Он прихрамывал, когда покидал стадион. Как сообщила ТАСС президент Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе, Бакуров получил сильный ушиб мягких тканей. Большунов был дисквалифицирован на одну гонку.

30 ноября на этапе Кубка России состоится гонка с раздельного старта на 15 км классическим стилем. Следующий этап Кубка России пройдет с 4 по 7 декабря в Тюмени.