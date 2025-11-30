Результативный пас Дорофеева помог "Вегасу" обыграть "Сан-Хосе" в матче НХЛ

Также голевой передачей отметился защитник "Сан-Хосе" Дмитрий Орлов

Редакция сайта ТАСС

Павел Дорофеев © Candice Ward/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 30 ноября. /ТАСС/. "Вегас" со счетом 4:3 победил "Сан-Хосе" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Томаш Гертл (17-я и 33-я минуты), Колтон Сиссонс (26) и Митчелл Марнер (28). У проигравших отличились Уилл Смит (8, 35) и Вильям Эклунд (40). Результативными передачами отметились нападающий "Вегаса" Павел Дорофеев и защитник "Сан-Хосе" Дмитрий Орлов.

"Вегас", прервавший серию из четырех поражений, занимает 3-е место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 30 очков в 25 матчах. "Сан-Хосе" располагается на 5-й позиции, имея на счету 27 очков после 26 игр. В следующем матче "Вегас" в ночь на 3 декабря по московскому времени примет "Чикаго", "Сан-Хосе" днем ранее сыграет дома против "Юты".

В других матчах игрового дня "Эдмонтон" на выезде обыграл "Сиэтл" (4:0), "Бостон" дома справился с "Детройтом" (3:2 Б), "Торонто" в гостях одолел "Питтсбург" (7:2), "Сент-Луис" в родных стенах переиграл "Юту" (1:0), "Лос-Анджелес" на своем льду оказался сильнее "Ванкувера" (2:1 ОТ).