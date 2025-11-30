Большунов прокомментировал толчок лыжника Бакурова на этапе Кубка России

По словам олимпийского чемпиона, ему не понравилось поведение соперника на дистанции

Редакция сайта ТАСС

Александр Большунов © Егор Алеев/ ТАСС

ТАСС, 30 ноября. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов толкнул Александра Бакурова после гонки на этапе Кубка России по лыжным гонкам из-за волны эмоций, которая была вызвана действиями соперника во время полуфинала. Об этом Большунов рассказал телеканалу "Россия-1".

"Хочется честной борьбы от старта до финиша, но мне не понравилось отношение Бакурова на дистанции, когда на верхушке первого подъема было вот это прыгание на лыжи, - сказал Большунов. - Понятно, что, может, не видел. Я все понимаю. Но потом так же на финишном повороте, что привело к падению. Конечно, волна эмоций".

29 ноября Большунов во время спринтерской гонки на первом этапе Кубка России в Кировске упал после борьбы с Бакуровым и занял последнее место, не сумев пробиться в финал. После финиша он подъехал к сопернику со спины и толкнул его плечом. Бакуров, который облокотился на рекламный баннер, упал. Он прихрамывал, когда покидал стадион. Большунов был дисквалифицирован на одну гонку.

Как сообщила ТАСС президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, Бакуров получил сильный ушиб мягких тканей. Спортсмен пропустит заключительную гонку на этапе Кубка России в Кировске и допустил, что может не успеть восстановиться к следующему этапу турнира, который пройдет с 4 по 7 декабря в Тюмени.

Большунову 28 лет, также спортсмен является четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Игр. Лыжник становился чемпионом мира, шесть раз - серебряным призером мировых первенств, один раз - бронзовым, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку "Тур де Ски".