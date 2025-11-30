Футболист "Балтики" Андраде оценил удаление Талалаева в игре со "Спартаком"

По словам игрока, главного тренера не хватало на бровке

КАЛИНИНГРАД, 30 ноября. /ТАСС/. Футболистам калининградской "Балтики" не хватало главного тренера Андрея Талалаева на бровке во время матча 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Спартаком". Об этом ТАСС рассказал защитник "Балтики" Кевин Андраде.

В субботу "Балтика" обыграла "Спартак" со счетом 1:0. В первом тайме были удалены защитник команды Ираклий Менелов и Талалаев.

"Очень сложный матч. Думаю, что удаление нам немного осложнило игру, потому что мы вынуждены были поменять наш план, но мы работали в полную силу за нас, за наши семьи, за наших болельщиков, которые были восхитительны, - сказал Андраде. - Добыли победу, мне кажется, заслуженную, большая радость для всех нас".

"Думаю, что Талалаева, конечно, не хватало на бровке. Но мы работали целую неделю и выложились на полную", - добавил Андраде.