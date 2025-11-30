Лещенко назвал верным назначение Гусева и. о. главного тренера "Динамо"

Специалист возглавил команду 17 ноября после ухода Валерия Карпина

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Решение назначить Ролана Гусева исполняющим обязанности главного тренера футбольного клуба "Динамо" является верным. Такое мнение в интервью ТАСС высказал народный артист РСФСР, певец, болельщик "Динамо" Лев Лещенко.

Гусев был назначен и. о. главного тренера после того, как 17 ноября Валерий Карпин объявил, что покинет клуб, чтобы сосредоточиться на работе в сборной России. Под руководством Гусева москвичи выиграли в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) у махачкалинского "Динамо" (3:0) и уступили в ответном матче 1/4 финала Фонбет - Кубка России в "пути РПЛ" "Зениту" (0:1), но благодаря победе в первой игре (3:1) вышли в полуфинал.

"Я думаю, да, - ответил Лещенко на вопрос, правильным ли решением было назначить Гусева и. о. главного тренера. - Дело в том, что я Ролана хорошо знаю по его футбольной карьере, и, конечно, я знаю его еще и как одного из руководителей динамовского коллектива. Хотя он был в тени до последнего времени, имея свои взгляды на футбол и свою концепцию развития команды. И это он доказал в конце прошлого сезона, когда он выиграл три матча".

Лещенко высказался об уходе Карпина. "Я думаю, что это (назначение Карпина - прим. ТАСС) была ошибка нашего менеджмента, который эту ошибку признал, и поэтому, так сказать, обоюдное было расставание с Карпиным. Он хороший тренер такой, среднего уровня, но здесь не сошлось, просто любовь не состоялась", - пояснил он.

Гусев возглавлял команду в конце прошлого сезона, выиграв с "Динамо" в трех матчах из четырех (был одержаны победы над "Крыльями Советов", "Спартаком" и "Акроном"). Ближайший матч "Динамо" проведет в воскресенье в рамках 17-го тура РПЛ в Грозном с "Ахматом".

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС 1 декабря в 10:00 мск.