В ФЛГР назвали недопустимым поступок Большунова на этапе Кубка России

Трехкратный олимпийский чемпион толкнул Александра Бакурова после гонки

Александр Большунов © Егор Алеев/ ТАСС

КИРОВСК /Мурманская область/, 30 ноября. /ТАСС/. Поступок трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова после завершения гонки на этапе Кубка России по лыжным гонкам, когда он толкнул Александра Бакурова, является недопустимым и не соответствует нормам поведения. Об этом говорится в заявлении Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), которое опубликовано пресс-службой организацией.

Ранее глава ФЛГР Елена Вяльбе сообщила ТАСС, что 2 декабря президиум ФЛГР рассмотрит неспортивное поведение Большунова.

"Федерация лыжных гонок России выражает глубокую обеспокоенность инцидентом, произошедшим после финиша гонки в рамках спринта на этапе Кубка России по лыжным гонкам. Ситуация, в результате которой пострадал спортсмен Александр Бакуров, является недопустимой и не соответствует тем нормам поведения, которые ФЛГР неизменно отстаивает. Федерация выступает категорически против любых проявлений агрессии и некорректного поведения в спорте, независимо от их причин и обстоятельств. Безопасность участников - абсолютный приоритет ФЛГР. Организация продолжит последовательно укреплять культуру взаимного уважения в лыжных гонках и обеспечивать безопасность спортсменов на всех соревнованиях под своей эгидой", - говорится в сообщении.

29 ноября Большунов во время спринтерской гонки на первом этапе Кубка России в Кировске упал после борьбы с Бакуровым и занял последнее место, не сумев пробиться в финал. После финиша он подъехал к сопернику со спины и толкнул его плечом. Бакуров, который облокотился на рекламный баннер, упал. Он прихрамывал, когда покидал стадион. Большунов был дисквалифицирован на одну гонку.

Позднее Вяльбе сообщила ТАСС, что Бакуров получил сильный ушиб мягких тканей и отстранен от тренировок на две недели. В связи с этим спортсмен может пропустить два следующих этапа Кубка России. Большунов объяснил свой поступок эмоциями и поведением соперника во время гонки. Член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин в комментарии "Спорт-Экспрессу" призвал Большунова извиниться перед Бакуровым.

Большунову 28 лет, также спортсмен является четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Игр. Лыжник становился чемпионом мира, шесть раз - серебряным призером мировых первенств, один раз - бронзовым, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку "Тур де Ски".