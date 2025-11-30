Крянин предложит ужесточить наказание за конфликт после финиша лыжных гонок

В субботу олимпийский чемпион Александр Большунов после гонки на этапе Кубка России толкнул Александра Бакурова

МОСКВА, 30 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. В Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) предложат ужесточить наказание за инциденты после пересечения спортсменами финиша. Об этом ТАСС рассказал член президиума ФЛГР Сергей Крянин.

Президиум ФЛГР проведет заседание 2 декабря, на котором будет рассмотрено неспортивное поведение трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова после гонки на этапе Кубка России.

"Думаю, пришло время, чтобы ужесточить наказание именно после пересечения финишной прямой, и я это предложение внесу на заседание президиума. Нужно выработать порядок действий, которые должны совершать все спортсмены, не только Большунов", - сказал Крянин.

"Мы на это именно сейчас обратили внимание, потому что это произошло с Александром. Я согласен с [главой ФЛГР] Еленой Валерьевной [Вяльбе], что нужно собраться и по этому поводу принять решение. Наказание ему было вынесено в соответствии с правилами, но пришло время, чтобы ужесточить наказание. Это необходимо сделать для того, чтобы другие не повторяли того, что произошло", - добавил он.

По словам Крянина, после финиша между соперниками не должно быть никаких контактов. "Это неправильно, неэтично и нехорошо. Спортсмены могут просто переговорить без всякого применения силы, это можно сделать не в зоне финиша. Этому надо обучать подрастающее поколение: что бы ни происходило, нужно уважительно относиться ко всем соперникам. Как участники мероприятия, все тут равны", - пояснил он.

29 ноября Большунов во время спринтерской гонки на первом этапе Кубка в Кировске упал после борьбы с Александром Бакуровым и занял последнее место, не сумев пробиться в финал. После финиша он подъехал к сопернику со спины и толкнул его плечом. Бакуров, который облокотился на рекламный баннер, упал. Он прихрамывал, когда покидал стадион. Большунов был дисквалифицирован на одну гонку.