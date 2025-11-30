Минское "Динамо" обыграло "Адмирал" и возглавило Западную конференцию КХЛ

Встреча во Владивостоке завершилась победой гостей со счетом 4:1

Игроки минского "Динамо" © Сергей Савостьянов/ ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 30 ноября. /ТАСС/. Минское "Динамо" со счетом 4:1 победило "Адмирал" из Владивостока в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 5 415 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Виталий Пинчук (23-я минута), Егор Бориков (43, 44) и Ксавье Уэлле (58). У проигравших отличился Степан Старков (53).

Минское "Динамо" возглавило турнирную таблицу Западной конференции. На счету команды 45 очков в 31 матче. В следующей игре минская команда сыграет в гостях против хабаровского "Амура" 2 декабря.

"Адмирал" с 28 очками по итогам 29 игр располагается на 8-й позиции Восточной конференции. Следующий матч команда проведет 2 декабря дома против "Сочи".

В другой встрече игрового дня "Амур" на своем льду проиграл "Сочи" (0:1). Единственный гол забил Дмитрий Кагарлицкий, для которого он стал первым в новой команде. Нападающий перешел в "Сочи" 22 ноября и провел за клуб четыре матча.