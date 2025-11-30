Андраде считает, что "Балтика" может выиграть РПЛ в этом сезоне

Команда занимает четвертое место после 17 матчей

Кевин Андраде © Виталий Невар/ ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 30 ноября. /ТАСС/. Футболисты калининградской "Балтики" способны выиграть Мир - Российскую премьер-лигу (РПЛ) в этом сезоне. Такое мнение ТАСС высказал защитник калининградцев Кевин Андраде.

"Балтика" с 32 очками после 17 матчей занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

"Конечно, да. Мы, болельщики верим в это, мы много работаем, чтобы этого достичь, - сказал Андраде. - Думаю, что мы показали, что способны конкурировать с грандами российского футбола. Мы счастливы и довольны тем, что так высоко идем".

Также Андраде рассказал о работе с главным тренером команды Андреем Талалаевым. "Думаю, что он амбициозен и нацелен показать максимум в турнире, он очень страстный, когда дело касается игры, - сказал Андраде. - Он всегда выкладывается максимум на тренировках, на играх, это очень хорошо для нас. Думаю, это помогает нам прогрессировать".