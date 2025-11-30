Футболист "Балтики" Бевеев выделил главное качество тренера Талалаева

Защитник отметил, что специалист является сторонником дисциплины

Редакция сайта ТАСС

Мингиян Бевеев © Виталий Невар/ ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 30 ноября. /ТАСС/. Главный тренер калининградской "Балтики" Андрей Талалаев отличается от других навязыванием дисциплины. Об этом ТАСС рассказал защитник команды Мингиян Бевеев.

Талалаев возглавил "Балтику" в сентябре 2024 года.

"Я бы выделил у Андрея Викторовича дисциплину. Каждый должен заниматься своим делом, - сказал Бевеев. - Мы об этом говорим, тренерский штаб, персонал, футболисты выполняют то, что должны. И это большая заслуга Андрея Викторовича, что он смог нас сплотить, дать людям указания, что все на поле должны выполнять свою работу".

Также Бевеев оценил шансы "Балтики" занять призовое место в этом сезоне Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда идет на четвертом месте с 32 очками после 17 матчей.

"Это мотивация от экспертов простых или диванных, что когда-то мы должны посыпаться. Для нас это мотивация, для всей команды. Показать людям, что могут на нас смотреть с другой стороны. Повторить путь "Лестера" (в сезоне-2015/16 команда выиграла чемпионат Англии, обойдя топ-клубы - прим. ТАСС)? Не знаю, посмотрим в конце сезона. Если бы я не верил, то в футбол бы не играл. Хочется вериться в лучшее", - добавил Бевееев.