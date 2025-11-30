Биатлонист Бажин выиграл гонку преследования на первом этапе Кубка России

Вторым стал Карим Халили, третьим финишировал Александр Корнев

Кирилл Бажин © Донат Сорокин/ ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 ноября. /ТАСС/. Кирилл Бажин выиграл гонку преследования на 12,5 км на первом этапе Кубка России по биатлону. Соревнования проходили в Ханты-Мансийске.

Бажин преодолел дистанцию за 34 минуты 47,5 секунд, не совершив ни одного промаха на огневых рубежах. Второе место с отставанием 23,1 секунды занял Карим Халили (0 промахов). Тройку призеров замкнул Александр Корнев, который отстал от победителя на 24 секунды (3).

Второй этап Кубка России стартует в Тюмени 11 декабря.