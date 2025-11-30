Дзюдоист Батчаев выбыл из борьбы на турнире Большого шлема из-за травмы

Соревнования проходят в Абу-Даби

АБУ-ДАБИ, 30 ноября. /ТАСС/. Российский Денис Батчаев из-за травмы завершил выступление на турнире Мировой серии "Большой шлем" в Абу-Даби. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Дзюдоист проиграл в четвертьфинале представителю Монголии Гончигсурену Батхуягу, но прошел в утешительный круг, сохраняя шанс побороться за бронзу.

"Денис травмировал ногу, - сообщили ТАСС в штабе российской команды. - В ближайшее время он пройдет обследование, и будет принято решение о дальнейшем лечении".

Батчаев выступал на турнире в весовой категории свыше 100 кг. После его снятия азербайджанец Ушанги Кокаури прошел в схватку за бронзовую медаль без борьбы.

Турнир в Абу-Даби является первым после решения исполкома Международной федерации дзюдо (IJF) вернуть российским спортсменам право выступать с флагом и гимном страны. Соревнования завершатся 30 ноября.