Колумбийский футболист "Балтики" Андраде счастлив жить в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 30 ноября. /ТАСС/. Калининград является прекрасным городом, в котором приятно жить. Такое мнение ТАСС высказал колумбийский защитник "Балтики" Кевин Андраде.

Андраде выступает за "Балтику" с января 2024 года.

"Прекрасный город, приятные люди. Я очень счастлив, думаю, это очень важно для игры в футбол", - отметил Андраде.

Также футболист рассказал о разнице жизни в России и Колумбии. "Это очень разные страны. Здесь другая культура, другой климат. У нас в Колумбии нет четырех сезонов в году, наша страна всегда теплая", - добавил он.