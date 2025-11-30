Хачанов заявил о желании сыграть за сборную России в Кубке Дэвиса

Сборная России отстранена от участия в командных соревнованиях из-за ситуации на Украине

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборная России по теннису в случае допуска до участия в командных соревнованиях может добиться больших результатов в Кубке Дэвиса. Такое мнение ТАСС высказал теннисист Карен Хачанов.

"Мы закончили выступление в Кубке Дэвиса на высокой нотке - выиграли в 2021 году, и больше там не выступали. По факту мы действующие чемпионы. Конечно, хотелось бы еще сыграть. У нас была и есть сильная сборная. И если мы втроем еще сыграем, то ожидать можно чего-то большего", - сказал Хачанов.

Хачанов является 18-й ракеткой мира. Также в топ-20 мирового рейтинга из россиян входят Даниил Медведев (13-е место) и Андрей Рублев (16).

Кубок Дэвиса - крупнейшее международное командное соревнование в мужском теннисе, которое проводится с 1900 года. Сборная России не принимает участия в турнире из-за решения Международной федерации тенниса отстранить россиян от командных соревнований из-за ситуации на Украине. Российские теннисисты выигрывали турнир трижды (2002, 2006, 2021).