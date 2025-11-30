Дзюдоисты Адамян и Бифов поборются в финале турнира Большого шлема в Абу-Даби

Также в финал вышел Тамерлан Башаев

Арман Адамян © Наталия Федосенко/ ТАСС

АБУ-ДАБИ, 30 ноября. Российские дзюдоисты Арман Адамян и Идар Бифов вышли в финал турнира Большого шлема в Абу-Даби в весовой категории до 100 кг.

В полуфинале Адамян победил представителя Нидерландов Симеона Катарину, Бифов - венгра Жомбора Вега.

В финал также смог пробиться россиянин Тамерлан Башаев, выступающий в категории свыше 100 кг. В полуфинале он одержал победу над Юпом Спейкерсом из Нидерландов. Соперником россиянина в финале станет представитель Монголии Гончигсусен Батхуяг.

Турнир в Абу-Даби является первым после решения исполкома Международной федерации дзюдо (IJF) вернуть российским спортсменам право выступать с флагом и гимном страны. Соревнования завершатся 30 ноября.