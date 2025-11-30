Лыжник Ардашев выиграл гонку классическим стилем на этапе Кубка России

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал 13-м

Редакция сайта ТАСС

Сергей Ардашев © Егор Алеев/ ТАСС

КИРОВСК /Мурманская область/, 30 ноября. /ТАСС/. Сергей Ардашев выиграл гонку на 15 км классическим стилем на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам. Соревнования проходили в Кировске (Мурманская область).

Ардашев показал результат 40 минут 28,9 секунды. Второе место с отставанием 23,4 секунды занял Илья Семиков. Тройку лучших замкнул Алексей Червоткин (+42,5).

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов финишировал 13-м. В предыдущей гонке лыжник был дисквалифицирован за толчок соперника после финиша.

В женской гонке на 10 км классическим стилем лучший результат показала Алина Пеклецова (28.54,9), которая ранее выиграла гонку на ту же дистанцию в свободном стиле. Второй стала Елизавета Маслакова (+44,1), третьей - Лидия Горбунова (+50,7).

Первый этап Кубка России проходил с 27 по 30 ноября. Второй этап пройдет в Тюмени с 4 по 7 декабря.