ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Стрельба у Белого дома
ТАСС Медиа
ГлавнаяСпортЗимние олимпийские виды спорта

Церемонию награждения лыжников на Кубке России отменили из-за непогоды

Соревнования проходили в Кировске
Редакция сайта ТАСС
12:14
© Александр Рюмин/ ТАСС

КИРОВСК /Мурманская область/, 30 ноября. /ТАСС/. Церемония награждения после гонки на 15 км классическим стилем на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кировске отменена из-за непогоды. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете соревнований.

Гонка прошла в условиях метели и сильного ветра. Победителем стал Сергей Ардашев.

"Церемония награждения отменена из-за непогоды", - сообщили в оргкомитете.

Первый этап Кубка России проходил с 27 по 30 ноября. 

Зимние олимпийские виды спорта