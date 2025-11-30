Церемонию награждения лыжников на Кубке России отменили из-за непогоды

Соревнования проходили в Кировске

КИРОВСК /Мурманская область/, 30 ноября. /ТАСС/. Церемония награждения после гонки на 15 км классическим стилем на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кировске отменена из-за непогоды. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете соревнований.

Гонка прошла в условиях метели и сильного ветра. Победителем стал Сергей Ардашев.

"Церемония награждения отменена из-за непогоды", - сообщили в оргкомитете.

Первый этап Кубка России проходил с 27 по 30 ноября.