Теннисист Медведев обыграл Бублика на турнире "Трофеи Северной Пальмиры"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев одержал победу над представителем Казахстана Александром Бубликом в матче теннисного турнира "Трофеи Северной Пальмиры". Соревнования проходят в Санкт-Петербурге.

Встреча завершилась со счетом 2:5, 6:2, 6:2 в пользу Медведева. Итоговый счет стал 76:69 в пользу команды "Сфинксов".

Турнир проходит в рамках противостояния команд "Сфинксы" и "Львы". Каждый матч состоит их трех сетов по 20 минут. Итоговую победу в турнире одержит команда, которая выиграет большее количество геймов. Всего будет сыграно 10 матчей.

Медведеву 29 лет, он занимает 13-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. В 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году. Всего в его активе 21 победа на турнирах ATP в одиночном разряде.

Бублику 28 лет, он располагается на 11-й позиции мирового рейтинга. В его активе 8 титулов ATP в одиночном разряде. Лучшим результатом теннисиста на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2025 года. Турнир завершится 30 ноября.