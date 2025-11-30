Футболист Кордоба стал лучшим бомбардиром в истории "Краснодара"

На его счету 69 забитых мячей

ТАСС, 30 ноября. Колумбийский нападающий Джон Кордоба стал рекордсменом по числу забитых мячей в составе футбольного клуба "Краснодар".

Гол в домашней игре 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги против самарских "Крыльев Советов" стал для Кордобы 69-м за краснодарский клуб. Он обошел по этому показателю российского форварда Федора Смолова (68).

Кордобе 32 года, он выступает за "Краснодар" с 2021 года. Вместе с клубом футболист стал чемпионом России в прошлом сезоне. Ранее форвард выступал за испанскую "Гранаду", германские "Майнц", "Кёльн" и "Герту".

Смолову 35 лет, он играл за "Краснодар" дважды по ходу карьеры - в 2013-2015 и 2024-2025 годах. По окончании прошлого футболист покинул команду, впервые став чемпионом России. До этого Смолов также выступал за махачкалинский "Анжи", екатеринбургский "Урал", московские "Динамо" и "Локомотив", нидерландский "Фейенорд" и испанскую "Сельту". Вместе с "Локомотивом" футболист дважды выиграл Кубок России и один раз - Суперкубок России.