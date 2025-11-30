ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Лыжник Ардашев рассказал, что взял палки напрокат на этапе Кубка России

Он выиграл гонку на 15 км классическим стилем
12:59

Сергей Ардашев

© Егор Алеев/ ТАСС

КИРОВСК /Мурманская область/, 30 ноября. /ТАСС/. Сергей Ардашев взял палки в пункте проката перед гонкой на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кировске. Об этом он рассказал ТАСС.

Ранее Ардашев стал победителем гонки на 15 км классическим стилем.

"У меня были проблемы с палками, пришлось поменять. Мне помогли в пункте проката, так что в какой-то степени это и их победа тоже. Гонка была сегодня тяжелой, погодные условия были непростые, но они одинаковы для всех", - сказал Ардашев.

Этап Кубка России в Кировске проходил с 27 по 30 ноября. 

