Галина Карполь умерла на 85-м году жизни

Она работала тренером в волейбольном клубе "Уралочка" с 1976 по 1989 год

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Бывшая волейболистка свердловской "Уралочки", жена заслуженного тренера СССР, вице-президента екатеринбургского клуба "Уралочка-НТМК" Николая Карполя Галина Карполь умерла на 85-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Причины смерти не сообщаются.

"Всероссийская федерация волейбола с глубоким прискорбием сообщает об уходе из жизни Галины Михайловны Карполь Всю свою игровую карьеру уроженка Свердловска посвятила родной "Уралочке", здесь же провела карьеру тренерскую - в дубле "Уралочки" готовила игроков для основной команды. Галина Михайловна была прекрасным, душевным человеком, преданным другом, всегда готовым подставить плечо и одной из первых спешила на помощь. Выражаем искренние глубочайшие соболезнования родным и близким Галины Михайловны, Николаю Васильевичу и Михаилу Васильевичу Карполям в связи со смертью любимой жены и бабушки. Cкорбим вместе с вами", - говорится в сообщении ВФВ.

Карполь выступала за "Уралочку" с 1966 по 1967 год и с 1969 по 1976 год. Она работала тренером клуба с 1976 по 1989 год.

Николаю Карполю 87 лет, с 2023 года занимает пост старшего тренера "Уралочки-НТМК", главным тренером является его внук Михаил Карполь. С 1969 по 2023 год Николай Карполь работал главным тренером команды, которую он 14 раз приводил к победе в чемпионате России и 11 раз - в чемпионате СССР, 8 раз - к победе в Кубке Европейских чемпионов (нынешнее название - Лига чемпионов EKВ). Дважды выигрывал золото Олимпийских игр со сборной СССР и дважды завоевывал серебро Игр со сборной России. Является самым титулованным волейбольным тренером в мире.