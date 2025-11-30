Дзюдоист Адамян завоевал золото турнира Большого шлема в Абу-Даби
14:08
АБУ-ДАБИ, 30 ноября. /ТАСС/. Российский дзюдоист Арман Адамян победил соотечественника Идара Бифова в финальном поединке турнира Большого шлема в весовой категории до 100 кг. Соревнования проходят в Абу-Даби.
Адамяну 28 лет, он является чемпионом мира 2023 года и бронзовым призером мирового первенства 2025 года. Также на его счету золото и серебро чемпионатов Европы.
Бифову 22 года, он завоевал первую медаль на турнирах Большого шлема.
Турнир в Абу-Даби является первым после решения исполкома Международной федерации дзюдо вернуть российским спортсменам право выступать с флагом и гимном страны. Соревнования завершатся 30 ноября.