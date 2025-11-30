В "Балтике" считают, что эмоциональность Талалаева помогает команде

Калининградская команда занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ

Редакция сайта ТАСС

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев © Виталий Невар/ ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 30 ноября. /ТАСС/. Эмоциональность главного тренера калининградской "Балтики" Андрея Талалаева помогает футболистам команды добиваться результатов. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор клуба Равиль Измайлов.

В субботу "Балтика" дома обыграла московский "Спартак" со счетом 1:0 в матче 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). В первом тайме был удален полузащитник калининградской команды Ираклий Манелов, а вскоре после этого красную карточку получил Талалаев.

"Эта победа стала особенной для всего Калининграда. Матч получился драматичным, остались в меньшинстве, удалили Андрея Викторовича [Талалаева]. Тем не менее команда смогла показать характер, добыла победу дома для своих болельщиков. К тому же в соперниках у нас был "Спартак". С точки зрения турнирных задач команды находились рядом, и для нас важно было забирать три очка, чтобы остаться в верхней пятерке", - сказал Измайлов.

В протоколе матча на сайте РПЛ отмечено, что Талалаев получил красную карточку за оскорбительный жест в сторону резервного судьи.

"Да, нарушение было, у нас очень эмоциональный тренер, и мы это знаем. Где-то эти эмоции мешают, как в данном случае, в то же время эмоциональность Андрея Викторовича заряжает всех, кто его окружает, в том числе помогает команде давать те результаты, которые мы имеем", - добавил генеральный директор "Балтики".

"Балтика" занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. "Мы держим в голове, что наша команда способна побеждать любого соперника. Конечно, с такими результатами мы уже нацеливаемся на борьбу за медали", - отметил Измайлов.