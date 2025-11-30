Дзюдоист Адамян был горд снова петь гимн России на соревнованиях

Спортсмен победил на турнире в Абу-Даби, который стал первым после возвращения флага и гимна российским дзюдоистам

Арман Адамян © Вероника Советова/ ТАСС

АБУ-ДАБИ, 30 ноября. /ТАСС/. Дзюдоист Арман Адамян, победивший на турнире Большого шлема в Абу-Даби, был горд снова петь гимн России на международных соревнованиях. Об этом он рассказал ТАСС.

В воскресенье Адамян победил соотечественника Идара Бифова в финальном поединке в весовой категории до 100 кг. Турнир в Абу-Даби стал первым для российских дзюдоистов после возвращения флага и гимна.

"Гимн - наша гордость, наше, можно сказать, имя, и я безумно-безумно рад, что сегодня уже во второй раз на этом турнире он прозвучал. Дай бог, будет и третий - может, еще Тамерлан Башаев в финале победит. Сейчас в душе только гордость, больше ничего. Я только здесь понял, что последним из наших ребят слышал гимн в свою честь перед тем, как нас этого лишили", - сказал Адамян.

"В финале я где-то чуть-чуть расслабился, полежал и мысленно как-то отошел, поэтому, я думаю, где-то ошибку допустил. Но я сегодня на 100% готов был - такая уверенность во мне была, спокойствие. Но так получилось, создал интерес дополнительный для зрителей, чуть понервничали и мои болельщики, и те, кто был за Идара", - добавил он.