Дзюдоист Адамян был горд снова петь гимн России на соревнованиях
АБУ-ДАБИ, 30 ноября. /ТАСС/. Дзюдоист Арман Адамян, победивший на турнире Большого шлема в Абу-Даби, был горд снова петь гимн России на международных соревнованиях. Об этом он рассказал ТАСС.
В воскресенье Адамян победил соотечественника Идара Бифова в финальном поединке в весовой категории до 100 кг. Турнир в Абу-Даби стал первым для российских дзюдоистов после возвращения флага и гимна.
"Гимн - наша гордость, наше, можно сказать, имя, и я безумно-безумно рад, что сегодня уже во второй раз на этом турнире он прозвучал. Дай бог, будет и третий - может, еще Тамерлан Башаев в финале победит. Сейчас в душе только гордость, больше ничего. Я только здесь понял, что последним из наших ребят слышал гимн в свою честь перед тем, как нас этого лишили", - сказал Адамян.
"В финале я где-то чуть-чуть расслабился, полежал и мысленно как-то отошел, поэтому, я думаю, где-то ошибку допустил. Но я сегодня на 100% готов был - такая уверенность во мне была, спокойствие. Но так получилось, создал интерес дополнительный для зрителей, чуть понервничали и мои болельщики, и те, кто был за Идара", - добавил он.