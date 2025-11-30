"Реал Сосьедад" проиграл "Вильярреалу". Захарян вышел на замену

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу "Вильярреала"

Редакция сайта ТАСС

Полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян © Juan Manuel Serrano Arce/ Getty Images

МАДРИД, 30 ноября. /ТАСС/. "Реал Сосьедад" дома со счетом 2:3 уступил "Вильярреалу" в матче 14-го тура чемпионата Испании по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Айосе Перес (31-я минута) и Альберто Молейро (57, 90+5). У проигравших отличились Карлос Солер (60) и Андер Барренечеа (87). Российский полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян вышел на замену на 77-й минуте матча и не отметился результативными действиями.

Следующий матч в чемпионате "Реал Сосьедад" проведет в гостях с "Алавесом" 6 декабря, "Вильярреал" в тот же день примет "Хетафе".

"Реал Сосьедад" набрал 16 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата страны. "Вильярреал" с 32 очками располагается на 2-й строчке.